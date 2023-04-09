В центре Екатеринбурге вспыхнула иномарка

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В центре Екатеринбурге на улице Куйбышева вспыхнула иномарка. Дым от полыхающей легковушки затянул соседние улицы. Очевидцы происшествия рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что пожарные прибыли примерно за пять минут после вызова.

- Было два взрыва, что-то полетело вверх, скорее всего, баллон или что-то еще. Пожарные приехали очень быстро, - рассказывают читатели.

Ранее стало известно, что в Ревде на территории Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. Как оказалось, в одном из цехов вспыхнула трансформаторная подстанция. Причиной возгорания стало вытекшее масло.

- Огнем охвачено 30 квадратных метров, в тушении принимают участие 18 человек личного состава и пять единиц техники. Идет локализация возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

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