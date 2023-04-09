В Нижнем Тагиле спасли мужчину, упавшего с моста в ледяную воду реки

Фото: группа Вконтакте "Тагильский спасатель"

В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь мужчине, который упал с моста в ледяную воду реки Тагил. На место происшествия выезжала поисково-спасательная бригада.

Очевидцы происшествия рассказали паблику «Инцидент. Нижний Тагил», что мужчина сильно кричал и звал на помощь, они же и вызвали скорую помощь, а также полицию.

- Спасатели совместно с сотрудником скорой медицинской помощи оказали помощь пострадавшему и на лодке переправили на берег, - отметили в группе «Тагильский спастель»,

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на местном водоеме утонул 73-летний рыбак. Пенсионер вышел на пруд 6 апреля, вечером он перестал выходить на связь, из-за чего его родственники забили тревогу и обратились к спасателям.

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