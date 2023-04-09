При этом каждый четвертый работодатель пока не определился с решением
Фото: Вадим ПОПОВ
В Екатеринбурге только треть компаний планирует проведение летних корпоративов для празднования дней рождения фирм, а также для тимбилдинга. О таком решении заявили 32% опрошенных представителей организаций города.
- Наиболее популярный формат - это выезд на природу. Также будут спортивные соревнования, например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи и квизы. В 43% организаций летние корпоративы проводиться не будут, - рассказали представители сервиса SuperJob, которые проводили исследование.
При этом каждый четвертый работодатель пока не определился с решением. Примечательно, что компании чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет.
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