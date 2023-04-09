Свердловскую область накроет сильным ветром

Специалисты призывают жителей региона соблюдать меры безопасности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным синоптиков, 10 апреля его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Специалисты призывают жителей региона соблюдать меры безопасности.

- Находясь в здании при сильном ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ввели запрет на разведение костров, сожжение мусора в связи с противопожарным режимом. Мэр города Алексей Орлов распорядился ограничить разведение открытого огня с 8 апреля 2023 года. Распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

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