Под Екатеринбургом пьяный водитель легковушки пострадал в столкновении с фурой

Фото: паблик Вконтакте "Екатеринбург - Серов Online"

Под Екатеринбургом пьяный водитель Renault Logan без прав пострадал в столкновении с фурой IVECO. Авария произошла в ночь на 9 апреля, владелец легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault, у него ушибы, -рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Водитель привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в жестком столкновении КамАЗа и отечественной легковушки погибли два человека. Авария произошла днем 7 апреля на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской.

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