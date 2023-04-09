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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 9:04

В Ревде на территории металлургического комбината произошел пожар

В одном из цехов вспыхнула трансформаторная подстанция
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Огнем охвачено 30 квадратных метров, в тушении принимают участие 18 человек личного состава

Огнем охвачено 30 квадратных метров, в тушении принимают участие 18 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде на территории Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. Как оказалось, в одном из цехов вспыхнула трансформаторная подстанция. Причиной возгорания стало вытекшее масло.

- Огнем охвачено 30 квадратных метров, в тушении принимают участие 18 человек личного состава и пять единиц техники. Идет локализация возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге в квартире жилого дома на улице Ярославской вспыхнул пожар. Огонь охватил помещение на 16 этаже. Пожарные получили сигнал о происшествии в 9:24 по местному времени.

Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших нет.

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