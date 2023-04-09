Бойцы из зоны спецоперации пообщались с родственниками из Свердловской области по телемосту

Солдаты смогли пообщаться со своими семьями, проживающими в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцам центрального военного округа, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения спецоперации, организовали телемост. Солдаты смогли пообщаться со своими семьями, проживающими в Свердловской области.

- Впервые за долгое время защитники Отечества в режиме реального времени смогли увидеться со своими любимыми и родными людьми. И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться. Некоторые успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, - рассказали в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Напомним, ранее российские солдаты, находящиеся на территории проведения специальной операции, передали приветы жителям Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Обращение бойцов с позывными «Лесник» и «Дизель» опубликовало минобороны.

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