В Березовском девушка показывала автомобилистам грудь посреди проезжей части

По словам очевидцев, все произошло на улице Красных Героев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в ночь на 9 апреля неизвестная девушка встала посреди проезжей части и показала оголенную грудь проезжающим водителям. Видеозапись необычного перфоманса очевидец отправил в Telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

По словам подписчиков, все произошло на улице Красных Героев.

- Вот такие дела, - со смехом прокомментировал увиденное автор ролика.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Неизвестная вышла к проезжей части возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и показывала грудь проезжающим мимо автомобилистам.

По словам очевидцев, со временем женщина окончательно оголила плечи и грудь на проезжей части возле переулка Базового.

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