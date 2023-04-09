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НовостиОбщество9 апреля 2023 7:28

В Березовском девушка показывала автомобилистам грудь посреди проезжей части

По словам очевидцев, все произошло на улице Красных Героев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам очевидцев, все произошло на улице Красных Героев

По словам очевидцев, все произошло на улице Красных Героев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в ночь на 9 апреля неизвестная девушка встала посреди проезжей части и показала оголенную грудь проезжающим водителям. Видеозапись необычного перфоманса очевидец отправил в Telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

По словам подписчиков, все произошло на улице Красных Героев.

- Вот такие дела, - со смехом прокомментировал увиденное автор ролика.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Неизвестная вышла к проезжей части возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и показывала грудь проезжающим мимо автомобилистам.

По словам очевидцев, со временем женщина окончательно оголила плечи и грудь на проезжей части возле переулка Базового.

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