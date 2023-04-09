В Североуральске девушка воровала шоколадки из магазина и продавала их прохожим

Свою добычу она продала прохожей на улице за 300 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске 29-летнюю местную жительницу осудят за кражу 30 шоколадок. Сладкоежка приходила в один и тот же магазин несколько раз, так, 20 января она стащила со стеллажа 10 плиток «Милки», свою добычу она продала прохожей на улице за 300 рублей.

- В этот же день девушка вновь пришла в торговый зал и направилась к стеллажу с шоколадом. И хотя она переоделась в другую одежду, сотрудники магазина опознали ее. Вызвали полицию, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как оказалось, задержанная уже имела проблемы с законом, ее судили за незаконный оборот наркотиков, также она получала 10 суток ареста за мелкое хищение.

Во время изучения с камер видеонаблюдения выяснилось, что ей удалось вынести еще 20 шоколадок 16 января. Свою вину воришка полностью признала.

Уголовное дело по статье «Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» направлено в суд.

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