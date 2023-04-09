На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в квартире жилого дома на улице Ярославской вспыхнул пожар. Огонь охватил помещение на 16 этаже. Пожарные получили сигнал о происшествии в 9:24 по местному времени.

- На площади 18 квадратных метров горели домашние вещи. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Огнеборцы в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали открытое горение, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге ввели запрет на разведение костров, сожжение мусора в связи с противопожарным режимом. Мэр города Алексей Орлов распорядился ограничить разведение открытого огня с 8 апреля 2023 года.

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