Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде «всухую» уступил грозненскому «Ахмату», встреча завершилась со счетом 2:0. Хозяева поля смогли открыть счет уже на третьей минуте матча. Бернард Бериша с фланга вошел в штрафную, обыграл защитника и сделал передачу на Евгения Харина, который пробил в касание.

Практически весь первый игровой отрезок уральцы оборонялись, а «Ахмат» очень много бил по воротам соперника. К 57 минуте все тот же Бериша воспользовался ошибкой обороны, вышел один на один с вратарем и пробил в дальний угол.

За всю игру «шмели» нанесли только один удар в створ ворот. Для подопечных Виктора Гончаренко в РПЛ это третье поражение кряду: ранее екатеринбуржцы уступили «Динамо» и ЦСКА. В активе команды 25 очков в 22 матчах, команда занимает 10 строчку в таблице.

Примечательно, что ранее «Урал» на домашней арене вырвал победу у московского «Спартака» и прошел в финал Кубка России в пути РПЛ. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 2:1.

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