В Екатеринбурге мужчина ударил ножом своего товарища во время застолья

Злоумышленником оказался местный житель, который уже имел проблемы с законом
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Екатеринбурге 56-летний мужчина ударил ножом своего товарища во время алкогольного застолья. 58-летнего пострадавшего увезли в ГКБ № 36, там у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Именно медики обратились в полицию.
- Злоумышленником оказался местный житель, который уже имел проблемы с законом, его судили за побои и кражу, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.
Во время разбирательства выяснилось, что мужчины отдыхали в квартире на улице Тружеников, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в потасовку и драку. Тут-то один из них и схватился за нож.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Теперь екатеринбуржцу грозит до 10 лет тюрьмы, - добавили в полиции.
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