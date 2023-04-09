В Екатеринбурге мужчина ударил ножом своего товарища во время застолья

Злоумышленником оказался местный житель, который уже имел проблемы с законом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге 56-летний мужчина ударил ножом своего товарища во время алкогольного застолья. 58-летнего пострадавшего увезли в ГКБ № 36, там у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Именно медики обратились в полицию.

- Злоумышленником оказался местный житель, который уже имел проблемы с законом, его судили за побои и кражу, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время разбирательства выяснилось, что мужчины отдыхали в квартире на улице Тружеников, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в потасовку и драку. Тут-то один из них и схватился за нож.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Теперь екатеринбуржцу грозит до 10 лет тюрьмы, - добавили в полиции.

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