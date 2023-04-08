В Нижнем Тагиле спасли маленького котенка из вентиляции поликлиники

Фото: Тагильский спасатель

В Нижнем Тагиле, 7 апреля, спасатели приезжали на вызов в поликлинику в Дзержинском районе. Причиной стало жалобное кошачье мяуканье, которое доносилось со стороны вентиляции. Сотрудники поняли, что сами не смогут вызволить малыша и решили позвать на помощь спасателей.

- Спасатели через специальный технологический люк добрались до котёнка, которого бережно передали сотрудникам поликлиники, - сообщает паблик «Тагильский спасатель».

После этой истории команде поступили благодарности как от персонала медицинского учреждения, так и от простых тагильчан. Теперь жизни хвостатого ничего не угрожает.

Накануне, в Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед. Они преодолели расстояние около 10 метров, чтобы вызволить животное из воды.

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