В Екатеринбурге открылась выставка уральского фотографа Вероники Никулиной

Фотограф представила цитаты популярных екатеринбурженок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге прошла презентация фотовыставки Вероники Никулиной «Every woman is a queen. Vol.1». Об этом сообщает «Коммерсант Урал».

В авторских снимках представлены известные женщины Екатеринбурга. Так, среди них есть портреты уполномоченной по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх. Запечатлены директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко, а также президент федерации развития гольфа области Ксения Симановская.

К каждому портрету опубликованы цитаты с рассуждением о том, что для каждой представляет собой любовь, вдохновение, семья, ценности, карьера. Этот проект, как сообщают организаторы, нацелен на мотивацию и раскрытие новых возможностей каждой женщины.

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