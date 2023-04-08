В Свердловской области сельские учителя получили жилищные субсидии

Учителя должны проработать в сельской местности не менее пяти лет Фото: Андрей КАРА

В Свердловской области вручили жилищные субсидии сельским учителям. В общей сложности их получили 18 педагогов. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Программа по субсидированию строительства действует в регионе с 2018 года. Социальную выплату для сельских учителей можно потратить на приобретение либо строительство дома в сельской местности. Однако, педагоги, которые получают эти средства, должны проработать в школе этого населенного пункта не менее пяти лет.

Одна из получательниц жилищной субсидии стала учитель-психолог Анастасия Андреева из села Средний Бугалыш. В прошлом году у семьи Анастасии появился третий ребенок. Теперь они смогут улучшить жилищные условия.

- Это серьёзная поддержка для нас, без которой мы бы не купили квартиру. Сейчас живём в однокомнатной квартире, а на субсидию приобрели ещё одну маленькую. Теперь будем объединять их, делать перепланировку, чтобы в итоге у нас получилось комфортное просторное жильё. Когда появляются дети, понимаешь, как это важно, - сообщила рассказала Анастасия Андреева.

На реализацию программы субсидирования до 2025 года планируется направить 2,8 миллиарда рублей из областного бюджета.

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