В Екатеринбурге водитель легковушки сбил велосипедиста

В результате аварии получил травмы велосипедист
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, днем 8 апреля, произошла авария на улице Окружной,8. Водитель легковушки сбил мужчину на велосипеде. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
- В очередной раз авария на дороге по Окружной. Машина сбила велосипедиста. На месте работали ДПС и бригада реанимации, - сообщал подписчик.
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города, мужчина получил травму в результате наезда автомобилиста. Медики диагностировали у пострадавшего велосипедиста черепно-мозговую травму, вывих плеча и голени, множественные ссадины.
ГИБДД Екатеринбурга обращается к участникам движения с целью профилактики правонарушений. Водители должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также следует избегать опасных маневров, обгонов и разворотов.
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