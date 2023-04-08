В Нижнем Тагиле зафиксировали в воздухе превышение диоксида азота

Тагильчане жаловались на неприятный запах
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Нижнем Тагиле во время неблагоприятных метеорологических условий было замечено превышение диоксида азота. Выброс вещества превышал норму с 3 по 5 апреля. Об этом сообщает информационное агентство TagilCity.ru.
Атмосферное загрязнение зафиксировала станция «Уральского УГМС», которая находится в районе Тагилстроя. Метеорологи вычислили, что в последний день выбросы производились шесть раз.
- Именно пятого апреля неприятный химический запах в разных районах города чувствовался сильно. Тагильчане сообщали, что из-за этого не могут открыть окна в квартирах для проветривания, а также выйти на прогулку с детьми, - сообщает TagilCity.ru.
Так, передает издание, что 3 апреля концентрация диоксида азота была на отметке 1,12 ПДК. Уже 4 апреля, она снизилась до 1,05 ПДК. Однако, 5 апреля, вновь выросла до отметки 1,13 ПДК.
Такое вещество, как диоксида азота – мощный окислитель. В небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути. А большая доза способна привести к отеку легких.
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