Под Нижним Тагилом в пожаре погиб пенсионер

Фото: отдел надзорной ведомости МЧС Нижнего Тагила

В селе Петрокаменск, которое находится под Нижним Тагилом произошел пожар, 7 апреля. Сгорел частный жилой дом на улице Комсомольская. Огонь распространился на площади 84 квадратных метров. Об этом сообщает отделение надзорной ведомости МЧС Нижнего Тагила.

В доме находились супруги пожилого возраста. В момент произошедшего, они топили печь. А когда произошло возгорание, мужчина прилег отдохнуть. Жена в тот момент ушла заниматься хозяйственными делами.

Женщина увидела, что с веранды идет дым. Она вошла в дом и открыла дверь и стала звать супруга, но ответ не получила. Она смогла выбраться из горящего дома.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 11 человек личного состава. В 09:43 огонь был локализован. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:07, - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

После тушения пожара был обнаружен погибший мужчина – супруг. Предположительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru