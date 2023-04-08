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НовостиОбщество8 апреля 2023 10:52

В Екатеринбурге закрывается ресторан в элитном жилом комплексе

Владельцы найдут для него новую локацию
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Владельцы сообщили, что ресторан закрывается по неожиданным для них причинам

Владельцы сообщили, что ресторан закрывается по неожиданным для них причинам

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге закрывается ресторан, проработавший больше года в одном из жилых комплексов города ЖК «Макаровский». Предварительно, для ресторана в владельцы будут искать новую локацию. Об этом сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».

Как сообщается, гастро-проектом были недовольны жильцы элитного ЖК из-за запахов, а также из –за обилия людей по вечерам в зоне ресепшн. Так как именно там расположен вход в ресторан. Поэтому, владельцы ресторанного бизнеса заявили о том, что приостанавливают его работу. Гастро-проектом владеют Ярослав и Вадим Борисихины, а также основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. В социальных сетях авторы проекта сообщили, что ресторан закрывается по неожиданным для них обстоятельствам.

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