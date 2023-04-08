В Екатеринбурге закрывается ресторан в элитном жилом комплексе

Владельцы сообщили, что ресторан закрывается по неожиданным для них причинам
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге закрывается ресторан, проработавший больше года в одном из жилых комплексов города ЖК «Макаровский». Предварительно, для ресторана в владельцы будут искать новую локацию. Об этом сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».
Как сообщается, гастро-проектом были недовольны жильцы элитного ЖК из-за запахов, а также из –за обилия людей по вечерам в зоне ресепшн. Так как именно там расположен вход в ресторан. Поэтому, владельцы ресторанного бизнеса заявили о том, что приостанавливают его работу. Гастро-проектом владеют Ярослав и Вадим Борисихины, а также основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. В социальных сетях авторы проекта сообщили, что ресторан закрывается по неожиданным для них обстоятельствам.
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