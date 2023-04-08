В Екатеринбурге начал действовать противопожарный режим

Противопожарный режим накладывает ограничение на использование открытого огня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге введен запрет на разведение костров, сожжение мусора в связи с противопожарным режимом. Мэр города Алексей Орлов распорядился ограничить разведение открытого огня с 8 апреля 2023 года. Распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно опубликованному документу, екатеринбуржцам запрещено посещение лесов и торфяников. Исключение составляют лишь люди, чьи профессии связаны напрямую с нахождением в лесном массиве. Также запрещен въезд на личном транспорте в леса.

Жителям также запрещено использование открытого огня – разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы на земляных участках. Также особый противопожарный режим предполагает запрет на использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи с помощью открытого огня. Запрет не распространяется на предприятия общественного питания.