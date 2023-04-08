Власти Екатеринбурга забирают дома в Цыганском поселке

На месте застройки появятся инженерные сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга выпустила постановление об изъятии участков в Цыганском поселке. Сносу подлежат дома в границах улиц Обувщиков – Московской – Хасановской. Соответствующее постановление было опубликовано, 6 апреля, на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

В список участков, которые будут изъяты включены девять домов, расположенных рядом с улицей Московской. Договоренностями о сносе участков и последующей застройкой займется компания «Брусника».

- В течение 10 дней со дня принятия постановления направить застройщику копию. А также сведения о правообладателях изымаемой недвижимости, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и объекты недвижимого имущества, - сообщается в постановлении.

На этом участке планируется реконструкция дорог, а также строительство коммуникаций, инженерных сетей.

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