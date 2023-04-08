Свердловские силовики задержали лжесвященника

Лжесвященник заявил, что продолжит высказываться в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале силовики задержали лжесвященника Эдуарда Чарова, который является сторонником «неопятидесятников» (Запрещенная на территории Российской Федерации организация).

Чарова обвинили по по 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Обвинения Чарову предъявили за публичные посты в социальных сетях. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

- Материалы дела переданы в прокуратуру. Эдуард Чаров сообщил во время допроса, что продолжит публиковать свои мысли и высказывания. Уголовное наказание его не пугает, - сообщает собеседник.

По данным источника, Эдуард Чаров уже был привлечен к административной и уголовной ответственности. Среди них были наказания за квартирную кражу, а также уголовное наказание по кодексу РСФСР.

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