В Екатеринбурге полицейские разыскивают 10-летнюю школьницу

Девочку нашли утром, 7 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге ищут 10-летнюю девочку, которая ушла в школу № 147 и не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно с 6 апреля. К поискам также подключились волонтеры. В пресс-группе полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили поиски школьницы.

Особые приметы: рост 161 сантиметр, плотное телосложение, светло-зеленые глаза, светло-русые волосы, удлиненное каре. Девочка на момент пропажи была одета в черные штаны, белые кеды, вязанную белую кофту. Также она носила черную футболку с радугой и единорогами. У девочки ярко-неоновая зеленая куртка, синяя шапка. С собой у школьницы был розовый портфель.

Поисками девочки занимаются полицейские отдела №11. Если вы увидели школьницу или знаете, где она может находиться, то можете сообщить информацию правоохранителям.

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