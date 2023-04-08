На Вторчермете водитель грузовика устроил массовую аварию и смял пять машин

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге, в ночь на 8 апреля, водитель грузовика Volvo устроил массовую аварию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской ГИБДД.
Водитель грузовика Volvo ехал по улице Селькоровской в сторону Агрономической. Затем, он выехал на встречную полосу.
- На встречной полосе водитель Volvo столкнулся с Lada Granta. После этого водитель грузовика зацепил встречный Hyundai Solaris, выезжавший со двора. После этого Volvo вместе с Hyundai Solaris совершил наезд на пять припаркованных во дворе автомобилей, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
В результате массовой аварии медицинская помощь понадобилась двум водителям. Так, у мужчины на Lada Granta были диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника.
Кроме того, в результате ДТП пострадал, и водитель Hyundai Solaris. Он получил черепно-мозговую травму, а также ушибы лица.
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