Депутат Гордумы Екатеринбурга отметил пятилетие клуба скандинавской ходьбы

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Алексея Мещерякова

В Екатеринбурге депутат городской Думы Алексей Мещеряков отпраздновал пятилетие своего клуба. Чиновник постоянно занимается спортом и собрал единомышленников в группу любителей скандинавской ходьбы. Об этом сообщает Алексей Мещеряков на странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Хотел, чтобы другие люди, жители города, Кировского района поняли, что есть такая возможность. А именно, заниматься скандинавской ходьбой, чувствовать себя хорошо. И если у кого-то есть травмы, то это еще и возможность реабилитироваться. - рассказал Алексей Мещеряков. - Почти каждую субботу мы встречаемся и идем тренироваться в Шарташский лесопарк. Проводим время с пользой для здоровья, заряжаемся положительной энергией, общаемся.

Занятия в клубе проходят вне зависимости от погодных условий. Группа ходит как в парках Екатеринбурга, так и по области.