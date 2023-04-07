Рейд пройдет с 7 по 9 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ГИБДД проводит массовые проверки водителей. Автоинспекторы выявляют грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Рейд пройдет с 7 по 9 апреля. Он будет направлен на проверку водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права или лишенных их.

- В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, - рассказали в ГИБДД.

За такое нарушение водитель может быть приговорен к административной ответственности. А именно лишен прав на два года или оштрафован на 30 тысяч рублей. За повторное вождение пьяным предусмотрено заведение уголовного дела. Автолюбитель может отправиться в тюрьму на два года, приговорен к принудительным или обязательным работам.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru