Рейд пройдет с 7 по 9 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ГИБДД проводит массовые проверки водителей. Автоинспекторы выявляют грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Рейд пройдет с 7 по 9 апреля. Он будет направлен на проверку водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права или лишенных их.
- В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, - рассказали в ГИБДД.
За такое нарушение водитель может быть приговорен к административной ответственности. А именно лишен прав на два года или оштрафован на 30 тысяч рублей. За повторное вождение пьяным предусмотрено заведение уголовного дела. Автолюбитель может отправиться в тюрьму на два года, приговорен к принудительным или обязательным работам.
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