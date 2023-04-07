В Кировграде осудят мужчину, который убил и обокрал родственницу

Было проведено восемь судебных экспертиз. Фото: СК по Свердловской области

В Кировграде осудят мужчину, который убил и обокрал свою 73-летнюю родственницу. Изначально он пришел навестить женщину, однако между ними произошел конфликт, который привел к поножовщине. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел еще в начале ноября 2022 года. 37-летний рецидивист пришел в гости к своей пожилой родственнице. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил ножом женщину и задушил.

- Расправившись с потерпевшей, фигурант решил похитить принадлежащее ей имущество. Таким образом, он неправомерно завладел незначительной денежной суммой, мобильным телефоном, несколькими парами женских серег и кольцами из серебра. Кроме того, он похитил из квартиры женщины банковскую карту, с использованием которой впоследствии приобретал различные товары в городах Невьянск, Екатеринбург и Тюмень, - рассказали в СК.

Уже в Тюмени полицейским удалось задержать рецидивиста. Следователи допросили ряд свидетелей, осмотрели улики и место происшествия. Также было проведено восемь судебных экспертиз. Было собрано достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину в преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru