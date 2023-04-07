Причина задержки авиарейса - позднее прибытие воздушного судна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово на несколько часов задержался рейс до Алматы. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, лайнер авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 17:05 по местному времени. Однако отправку задержали до 22:30.

Инцидентом, который произошел вечером 7 апреля, заинтересовались в транспортной прокуратуре.

- Причина задержки авиарейса - позднее прибытие воздушного судна. Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что известный боец Александр Емельяненко устроил дебош в уральском аэропорту Кольцово и задержал вылет до Москвы почти на полчаса.

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