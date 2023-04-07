Тагильчанин натравливал свою собаку на бездомного пса

Мужчина давал своей собаке команду «фас» и «рви его». Фото: скриншот из видео telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле мужчина натравливал свою собаку на бездомного пса. Издевательства успели записать очевидцы. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел рядом с домом на проспекте Октябрьский, 5. Тагильчанин без стеснения в присутствии людей давал своей собаке команды «фас» и «рви его». Собака хозяина послушалась и накинулась на бездомное животное, но этим выходки мужчины не прекратились.

- При нас они с ровного места напали на чью-то потерявшуюся собаку — молодой кобель, с красной шлейкой. Мы его встретили еще раньше, перед аркой в дом. Он ластился, облизал все руки, видно, что социализированный, и кажется просто потерялся. Затем собакен убежал во двор, раньше того как мы дошли до арки. И тут мы услышали лай и громкий голос мужчины. С поводком в руках он командовал своему псу рвать собаку, - сообщила очевидица происшествия.

Свидетели такого обращения с животными попытались сделать мужчине замечание. Однако тагильчанин просто проигнорировал слова прохожих. Даже после угроз и съемку на камеру мужчина продолжил делать вид, что ничего не замечает.

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