Волонтеры из Екатеринбурга спасли кота, который запутался в железной проволоке на крыше сарая, который расположен на окраине города. Как оказалось, усатый угодил в ловушку еще накануне вечером и просидел там целую ночь.

- Сначала было трудно понять, как именно кот зацепился – нитка колючей проволоки заныривала в мех и выходила в другом месте. Из-за колтунов ничего было не разобрать. Кот при этом не сидел на месте и постоянно то делал выпады в мою сторону, то пытался отскочить, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

По его словам, из специального оборудования понадобилась только удавка, чтобы фиксировать животное. А затем спасатели ножницами срезали запутавшуюся шерсть.

- В этот же миг кот почувствовал свободу, рванул, и мы увидели, что проволока его больше не держит. Я разжал удавку, и он молниеносно умчался, - добавил Евгений.

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