В Екатеринбурге 18-летнего челябинца осудят за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Молодой человек решил поработать на мошенников в июне прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 18-летнего жителя Челябинска, который обманывал пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что молодой человек решил поработать на мошенников в июне прошлого года.

- Обвиняемый, выполняя роль «куратора», получал через мессенджер от организатора преступной группы информацию о потенциальных потерпевших, сопровождал и контролировал деятельность «курьеров», которые получали от пенсионеров денежные средства, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

От действий банды пострадали пять человек, которые лишились двух миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере» передано на рассмотрение в суд.

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