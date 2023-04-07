В Екатеринбурге на Уралмаше одна легковушка влетела в другую

Водитель одной из машин двигался на запрещающий сигнал светофора. Фото: telegram-канал «Уралмаш достоин!»

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла жесткая авария. Рядом с торговым центром «Белка» автомобиль Nexia влетела в Priora. Машина повернулась на бок от столкновения. Информация об этом появилась в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Водитель на проспекте Космонавтов поворачивал налево в сторону «Белки» со стороны Верхней Пышмы, а там поворот запрещен, еще и на мигающий желтый проехал, - рассказала очевидица ДТП Екатерина.

По предварительной информации участники ДТП остались живы. «КП-Екатеринбург» обратилась в ГИБДД города за комментарием. Пока информации об аварии не поступало в Госавтоинспекцию.

Ранее в Екатеринбурге на Уралмаше в жестком столкновении КамАЗа и легковушки погибли два человека. Авария произошла днем 7 апреля на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской.

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