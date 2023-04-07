Екатеринбурженка, пытаясь продать вещи на сайте, нарвалась на мошенников

Полицейские ищут злоумышленников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой мошенников. Она хотела продать вещи на одном из известных сайтов. Однако сама лишилась своих денег. Об этом сообщили в УВМД по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции обратилась 27-летняя свердловчанка. Она рассказала, что ей в мессенджере написала покупательница одежды, которую ранее девушка выставила на продажу. Незнакомка захотела приобрести вещь на 3700 рублей. Екатеринбурженка согласилась продать товар.

- Вскоре с ней через социальную сеть связалась незнакомка и сообщила, что заказала ее товар через курьера, и для совершения сделки, по правилам сайта, необходимо внести на карту сумму, равную стоимости покупки. Затем потерпевшая направила «покупательнице» свой абонентский номер и адрес электронной почты, на который вскоре от «компании по размещению объявлений» пришла ссылка на оформленный товар, - рассказали в полиции.

Перейдя по ссылке, девушка оказалась на сайте с электронной квитанцией. Она указала все данные своей платежки, после чего на ее телефон пришло СМС с проверочным кодом банка. Свердловчанка ввела и его. После этого сайт перестал работать.

- Потерпевшая обратилась в техподдержку сайта, где ей ответили, что необходимо внести точную сумму в размере 3700 рублей, а она оплатила только 2900, и данные средства заблокированы, а для их активации нужно внести еще 3700, - добавили в УМВД.

Девушка выполнила эти указания. Сайт вновь перестал работать, а с карты свердловчанки пропали деньги. Тогда она поняла, что ее обманули. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают участников преступной схемы.

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