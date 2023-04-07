Экипаж ДПС в составе лейтенанта Николая Хрушкова и младшего сержанта Александра Лаврова был на дежурстве. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В уральской деревне Комарица автоинспекторы помогли предотвратить пожар в частном секторе и спасли из огня дорогую иномарку. Экипаж ДПС в составе лейтенанта Николая Хрушкова и младшего сержанта Александра Лаврова был на дежурстве, когда заметили пламя на улице Нагорной.

- Стражи порядка помогли хозяину дома отогнать автомобиль марки Skoda Octavia, стоявший возле горящего строения. Мужчина рассказал, что заправлял топливом бензопилу, после чего запустил ее, но неожиданно она взорвалась, и по разлитому горючему огонь быстро начал распространяться, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, при этом сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали беспрепятственный подъезд спецтехники.

- Хозяин дома искренне поблагодарил автоинспекторов за бдительность и оперативно оказанную помощь, - добавил полковник Горелых.