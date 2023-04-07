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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:30

УГМК запустил проект строительства высоток «Екатеринбург-Сити»

Проект планировки и межевания территории уже утвержден
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общественные обсуждения пройдут с 7 апреля по 5 мая

Общественные обсуждения пройдут с 7 апреля по 5 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга подписал постановление о проведении общественных обсуждений, который касаются участка площадью чуть больше гектара на улице Бориса Ельцина. Именно там УГМК собирается возводить жилую высотку «Екатеринбург Сити».

По данным издания «РБК-Екатеринбург», проект планировки и межевания территории уже утвержден. В ближайшее время в компании рассчитывают получить разрешение на строительство.

Общественные обсуждения пройдут с 7 апреля по 5 мая.

Напомним, что ранее на форуме «100+» показали, как будет строиться «Екатеринбург-Сити» - квартал с небоскребами у Макаровского моста. Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году.