В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии на Уралмаше

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В ГИБДД Екатеринбурга раскрыли подробности страшного ДТП с участием грузовика и отечественной легковушки. Авария унесла жизни двоих человек, которые находились в салоне Lada Priora. По предварительным данным, водитель Lada при повороте на Кировградскую не уступил дорогу большегрузу Dong Feng.
- Установлено, что автомобилем Lada управлял 46-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Вместе с ним погибла 41-летняя женщина. Грузовым транспортным средством «DONGFENG» управлял 43-летний мужчина со стажем вождения 12 лет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
По факту ДТП проводится расследование. Ранее стало известно, что на Амундсена, 137, произошла смертельная авария.
- Водитель автомашины Renault, двигаясь по улице Амундсена, со стороны улицы Предельной в сторону улицы Сахарова, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком Fuso Canter, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
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