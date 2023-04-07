Двое свердловчан утонули на челябинском озере во время рыбалки

Прибывшие специалисты кыштымского отряда спасателей на аэролодке добрались до места провала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое свердловчан утонули на озере Комкуль в Челябинской области, инцидент произошел 6 апреля на водоеме Кунашакского района. Спасатели рассказали, что около деревени Бурино очевидцы стали свидетелями того, как под лед ушла целая группа рыбаков.

- Причем двое из них сразу пропали из поля зрения. По предварительным данным, первыми попали в полынью двое жителей Челябинска, свердловчане кинулись их доставать, но сами ушли под воду, - рассказали челябинские спасатели.

Прибывшие специалисты кыштымского отряда спасателей на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение.

Ранее в Нижнем Тагиле на местном водоеме утонул 73-летний рыбак. Пенсионер вышел на пруд 6 апреля, вечером он перестал выходить на связь, из-за чего его родственники забили тревогу и обратились к спасателям.

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