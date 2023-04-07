Заболевшие госпитализированы. Организовано проведение вакцинации контактных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку кори. Специалисты регионального Роспотребнадзора поставили предварительный диагноз двум взрослым и двум несовершеннолетним в Железнодорожном районе, все они проживают в одной квартире.

- Специалистами совместно с медработниками незамедлительно развернут весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Заболевшие госпитализированы. Организовано проведение вакцинации контактных, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за минувшие три месяца зафиксировали уже 13 случаев заболевания корью. При этом специалисты регионального Роспотребнадзора рассказывают, что эти случаи эпидемически не были связаны между собой.