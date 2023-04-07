Глава Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с городом Когалым

Подписанный документ направлен на развитие внутреннего туризма в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с городом Когалым в Ханты-Мансийском Автономном округе. Мероприятие состоялось на площадке Международной туристской выставки Лето-2023.

По задумке предполагается между городами создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии.

- Новая тема – туризм в Северные регионы, где добывается нефть, производится нефтепродукты, внедряются новые технологии, я считаю, будет интересна нашим детям. Мы в первую очередь говорим о развитии детского туризма. У нас есть неплохой опыт организации детских туров, - заявил глава уральской столицы.

Подписанный документ направлен на развитие внутреннего туризма в стране.