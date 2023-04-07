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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:29

В Екатеринбурге вводят противопожарный режим

Он начнет действовать с 8 апреля 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области начинается пожароопасный сезон

В Свердловской области начинается пожароопасный сезон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 апреля в Екатеринбурге начинается действие особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Таким образом, с субботы в Екатеринбурге запрещается жечь сухую траву и мусор, а также разводить костры в парках и лесах, а также на территории населенных пунктах.

Кроме этого, запрещено передвигаться на личном автотранспорте в лесным массивах. Исключение составляют дороги общего пользования. Нельзя пользоваться мангалами для приготовления пищи.

В апреле прилегающие к Екатеринбургу территории очистят от мусора. Также специалисты будут следить за соблюдением противопожарного режима.