В Екатеринбурге вводят противопожарный режим

В Свердловской области начинается пожароопасный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 апреля в Екатеринбурге начинается действие особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Таким образом, с субботы в Екатеринбурге запрещается жечь сухую траву и мусор, а также разводить костры в парках и лесах, а также на территории населенных пунктах.

Кроме этого, запрещено передвигаться на личном автотранспорте в лесным массивах. Исключение составляют дороги общего пользования. Нельзя пользоваться мангалами для приготовления пищи.

В апреле прилегающие к Екатеринбургу территории очистят от мусора. Также специалисты будут следить за соблюдением противопожарного режима.