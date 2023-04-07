Уход за зелеными насаждениями состоит из трех частей: обработки почвы, корней и кроны со стволом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга объяснили, как в городе будут ухаживать за деревьями. По словам специалистов, по новому регламенту, который был принят в прошлом году, подрезать будут только крону.

- Уход за зелеными насаждениями состоит из трех частей: обработки почвы, корней и кроны со стволом. Наиболее заметны для горожан манипуляции последнего типа. В основном этот вид ухода заключается в грамотной обрезке деревьев, - заявила главный специалист сектора зеленого хозяйства комитета благоустройства Елена Медведева.

При этом, как рассказывает Елена Медведева, при озеленении города приоритет отдается лиственным деревьям, ареал обитания которых приходится на Урал.

- Площадь зеленых насаждений в Екатеринбурге составляет почти 2,5 тысячи гектаров, в том числе 2,2 тысячи гектаров – парки, а остальное приходится на скверы, бульвары, набережные и сады, - добавили в мэрии.