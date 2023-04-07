Фото: группа Вконтакте "Тагильский спасатель"

В Нижнем Тагиле на местном водоеме утонул 73-летний рыбак. Пенсионер вышел на пруд 6 апреля, вечером он перестал выходить на связь, из-за чего его родственники забили тревогу и обратились к спасателям.

- Только сегодня утром спасателям МБУ «Центр защиты населения» удалось обнаружить тело рыбака в 800 метрах от берега в районе Ключиков. Под жарким апрельским солнцем на мелководье лед тает быстрее и сушу отделяет полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров, - отметили в группе Вконтакте «Тагильский спасатель».

Напомним, ранее в уральском поселке Двуреченск 63-летний мужчина утонул на местном водоеме, катаясь по тонкому льду на квадроцикле. Трагедия произошла вечером 5 апреля, а тело горе-экстремала водолазы нашли только через сутки.

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