На Урале сотрудник начальной школы-детсада начислял работникам деньги и требовал их обратно

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тавде на должностное лицо начальной школы-детского сада № 12 завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Все дело в том, что сотрудник начислял работникам деньги и требовал их обратно.
- Действуя из корыстных побуждений, начисляло выплаты стимулирующего характера ряду сотрудников образовательного учреждения, от которых впоследствии требовало передавать ему часть начисленных выплат, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Полученные деньги должностное лицо образовательного учреждения использовало по своему усмотрению с января 2019 года по июль 2021 года.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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