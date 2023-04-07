Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 10:42

На Урале сотрудник начальной школы-детсада начислял работникам деньги и требовал их обратно

На него завели уголовное дело
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде на должностное лицо начальной школы-детского сада № 12 завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Все дело в том, что сотрудник начислял работникам деньги и требовал их обратно.

- Действуя из корыстных побуждений, начисляло выплаты стимулирующего характера ряду сотрудников образовательного учреждения, от которых впоследствии требовало передавать ему часть начисленных выплат, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Полученные деньги должностное лицо образовательного учреждения использовало по своему усмотрению с января 2019 года по июль 2021 года.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru