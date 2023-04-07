На Урале сотрудник начальной школы-детсада начислял работникам деньги и требовал их обратно

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде на должностное лицо начальной школы-детского сада № 12 завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Все дело в том, что сотрудник начислял работникам деньги и требовал их обратно.

- Действуя из корыстных побуждений, начисляло выплаты стимулирующего характера ряду сотрудников образовательного учреждения, от которых впоследствии требовало передавать ему часть начисленных выплат, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Полученные деньги должностное лицо образовательного учреждения использовало по своему усмотрению с января 2019 года по июль 2021 года.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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