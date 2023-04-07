Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили котенка из вентиляции поликлиники. Пробираться к животному, попавшему в ловушку, им пришлось через специальный технологический люк.

- Спасатели МБУ «Центр защиты населения» получили большие слова благодарности за спасение котенка, который по случайности попал в тепловентиляцию поликлиники в Дзержинском районе и всех беспокоил своим жалобным мяуканьем, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Котенка передали сотрудникам поликлиники.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась под лед местного пруда. Звонок в Центр защиты населения поступил от жителей, которые заметили, что хвостатая, пробежав по тонкому льду, ушла под воду. Один из спасателей нырнул в воду, достал пса и начал проводить реанимационные действия, так как собака не подавала признаков жизни. Через несколько минут совместно с сотрудниками СМП животное удалось оживить.

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