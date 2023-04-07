В Екатеринбурге доцент РАНХиГС «подарила» мошенникам 1,7 млн рублей

Мошенники убедили женщину перевести все имеющиеся на ее вкладах деньги на «безопасные» счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге доцент РАНХиГС «подарила» мошенникам 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили ей 4 апреля и представились сотрудниками банка, клиентом которого она является.

- Звонивший сообщил собеседнице, что на ее имя оформлен кредит в размере 3,8 миллиона рублей и поинтересовался, не оформляла ли она кредит и не передавала ли свои персональные данные третьим лицам, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - Потерпевшая ответила отказом. Затем лжеспециалист через мессенджер отправил женщине скрин документа, якобы подтверждающего его место работы, и сообщил о необходимости вычислить мошенников.

После разговора женщина зашла в приложение банка и увидела, что на нее действительно оформлен кредит на 1,7 миллиона рублей. Когда мошенники снова позвонили ей, они убедили ее перевести все имеющиеся на ее вкладах деньги на «безопасные» счета. Женщина поверила звонившим и перевела им все деньги.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Правоохранители еще раз напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию звонивших, представляющихся сотрудниками банка или представителями силовых ведомств.

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