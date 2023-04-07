В Екатеринбурге водитель Ford сбил восьмилетнюю девочку

С места ДТП школьницу госпитализировали с различными травмами Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Ford утром 7 апреля сбил восьмилетнюю девочку. ДТП произошло на улице Восстания около дома № 93.

- По предварительной информации, водитель Ford на перекрестке улиц Восстания - Ломоносова допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники полиции выяснили, что девочка спешила на уроки. С места ДТП школьницу госпитализировали с различными травмами.

По данным ГИБДД, мужчине, находившемся за рулем иномарки, 54 года. Его стаж вождения составляет семь лет. Водитель Ford заверил инспекторов ГИБДД, что он остановился перед зеброй и убедился, что пешеходов нет. Девочка, по его словам, появилась неожиданно.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными при приближении к пешеходным переходам. Родителей просят провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил безопасности на дороге.

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