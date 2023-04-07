Перевозки пассажиров на СвЖД в I квартале превысили допандемийный уровень

Фото из архива РЖД

Это на 18,7% больше, чем за I квартал прошлого года, и на 0,9% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. В пригородном сообщении в I квартале 2023 года отправлено 4,7 млн пассажиров (+17,9%), в дальнем следовании – 1,8 млн (+20,8%). Пассажирооборот с начала 2023 года составил 1,9 млрд пасс-км, что на 16,9% больше января-марта 2022 года.

В марте 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,3 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем в марте 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,7 млн пассажиров (+15,5%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+19,6%). Пассажирооборот на СвЖД в марте 2023 года вырос на 15,6% и составил 636 млн пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте 2023 года перевезено 95,2 млн пассажиров, что на 5,3% выше показателя прошлого года. Из них в дальнем следовании – 8,1 млн пассажиров (+19,7%), в пригородном сообщении – 87,1 млн (+4,2%). Пассажирооборот в марте 2023 года вырос на 15,9% к уровню прошлого года и составил 8,7 млрд пасс-км.

За I квартал 2023 года отправлено 265,2 млн пассажиров (+11% к I кварталу 2022 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 241,09 млн пассажиров (+9,7%), в дальнем следовании – 24,16 млн (+25,2%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 24% к уровню прошлого года и составил 25,6 млрд пасс-км.