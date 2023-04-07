В Нижнем Тагиле перенесли капремонт моста у старого завода

Реконструкция плотины начнется через год. Фото: Яндекс.Карты

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что капитальный ремонт моста и плотина на улице Челюскинцев перенесли с 2023 года на следующий год. Об этом сообщает телеканал «Тагил-ТВ».

Проектные работы по объекту рядом со старинным тагильским заводом завершат в сентябре 2023 года. Выяснилось, что придется провести дополнительные работы, поэтому нужно несколько месяцев дополнительно. Общая стоимость работ по плотине на улице Челюскинцев превысит миллиард рублей.

Выполнение работ по реконструкции начнется через год, этот загруженный транспортный участок горожанам придется объезжать по другим дорогам Нижнего Тагила.