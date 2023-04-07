Пластиковую «Екарту» сделать виртуальной нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начнут работать виртуальные «Екарты». Выпустить ее можно в мобильном приложении.

- Для одной учетной записи можно выпустить несколько виртуальных карт и подключить на них разные тарифные планы, - рассказали в компании «И-Сеть».

Также там отметили, что в силу технических особенностей пластиковую «Екарту» сделать виртуальной нельзя. Выпустить ее можно только на телефонах с операционной системой Android, оснащенных модулем NFC. Для использования карту нужно будет пополнить по любому из тарифов.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 апреля изменилась стоимость тарифных планов по «Екарте». Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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