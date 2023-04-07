Прокуратура проверит подростков, которые полгода терроризируют жительницу Североуральска

Полиция подключилась с ситуации спустя полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении полугода несколько школьников 14 и 15 лет в поселке Черемухово в городе Североуральске портят жизнь 64-летней горожанки. Противоправные действия в ее отношении совершались неоднократно. После нового вопиющего случая к ситуации подключились сотрудники городской полиции и прокуратуры.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка фактам совершения несовершеннолетними противоправных действий, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними с целью пресечения совершения ими правонарушений, в том числе действиям сотрудников образовательных учреждений, в которых обучаются подростки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В полиции Североуральска зарегистрировали новый случай причинения пенсионерке имущественного вреда. 28 марта группа подростков находилась в квартире на пятом этаже. Один из школьников начал скидывать из окна пустые бутылки на балкон третьего этажа и разбил стекло, причинив женщине ущерб в три тысячи рублей.

- Опрошенные по данному факту несовершеннолетние объяснили, что они сидели на квартире у одного из ребят, играли в телефоны. Одному из подростков 2008 года рождения стало скучно, и он решил выйти на балкон. На балконе он нашел стеклянные бутылки и намеренно начал кидать их с балкона пятого этажа на третий, пока не услышал звон разбитого стекла, - рассказывают в пресс-службе полиции Североуральска.

Полиция не стала возбуждать административное дело, так как подросток еще не достиг возраста привлечения к ответственности. Материалы передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия к родителям и их детям, а также для их постановки в ПДН.

Сейчас инспекторы ПДН проводят новую проверку из-за открывшихся новых фактов, совершенных этими же подростками.

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